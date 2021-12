T-Mobile en Open Dutch Fiber gaan een glasvezelnetwerk aanleggen in Amsterdam. In totaal worden 29.000 huishoudens aangesloten door de providers.

29.000 huishoudens

Begin 2022 starten T-Mobile en Open Dutch Fiber met de aanleg rond het Westerpark en in de wijk Bos en Lommer. In totaal kunnen 29.000 extra huishoudens in Amsterdam straks gebruik maken van internet via glasvezel in de hoofdstad. Hiermee komt het totaal aantal aansluitingen die Open Dutch Fiber en T-Mobile sinds april 2021 samen hebben verwezenlijkt op 250.000 te staan.

Meer gemeenten

T-Mobile en Open Dutch Fiber kondigden in korte tijd aansluitingen aan in onder meer Zoetermeer, Haarlem, Utrecht, Ridderkerk, Rotterdam Prins Alexander, Leidschendam-Voorburg en Delft.

Op weg naar 1.000.000 huishoudens

De aanleg van glasvezel in Amsterdam past in het in april 2021 gepresenteerde plan van Open Dutch Fiber en T-Mobile om de komende vijf jaar samen ten minste één miljoen huishoudens in Nederland aan te sluiten op glasvezel. Inmiddels wordt er al gewerkt aan de aanleg van een kwart van het beoogde aantal huishoudens.

Ze kiezen daarbij voor stedelijke gebieden waar nu nog geen glasvezel ligt. Op deze manier leveren Open Dutch Fiber en T-Mobile een substantiële bijdrage aan de verdere digitalisering van Nederland. T-Mobile en Open Dutch Fiber zien mogelijkheden om deze ambitie binnen enkele jaren nog verder uit te breiden door nog meer huishoudens aan te sluiten op glasvezel.

