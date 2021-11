T-Mobile Nederland gaat samen met Open Dutch Fiber in Venlo internet via glasvezel aanbieden.

24.000 huishoudens

Het startsein voor de aanleg is gezamenlijk gegeven door Sjors Peeters, wethouder leefbaarheid, ouderenzaken, wonen en wijken, Elian van den Akker, Regio Manager Zuid-Oost bij T-Mobile en Floris van den Broek, Co-CEO van Open Dutch Fiber. In december starten T-Mobile en Open Dutch Fiber met de aanleg in Blerick, Tegelen en Belfeld. In totaal kunnen bijna 24.000 huishoudens straks gebruik maken van supersnel internet via glasvezel. De intentie is om daarna ook de rest van Venlo aan te sluiten.

Meer gemeenten

T-Mobile en Open Dutch Fiber kondigden in korte tijd aansluitingen aan in onder meer Zoetermeer, Haarlem, Utrecht, Ridderkerk, Rotterdam Prins Alexander, Leidschendam-Voorburg en onlangs in Delft.

Op weg naar 1.000.000 huishoudens

De aanleg van glasvezel in Venlo past in het in april 2021 gepresenteerde plan van Open Dutch Fiber en T-Mobile om de komende vijf jaar samen ten minste één miljoen huishoudens in Nederland aan te sluiten op glasvezel. Inmiddels wordt er al gewerkt aan de aanleg van een kwart van het beoogde aantal huishoudens. Ze kiezen daarbij voor stedelijke gebieden waar nu nog geen glasvezel ligt. Op deze manier leveren Open Dutch Fiber en T-Mobile een substantiële bijdrage aan de verdere digitalisering van Nederland. T-Mobile en Open Dutch Fiber zien mogelijkheden om deze ambitie binnen enkele jaren nog verder uit te breiden door nog meer huishoudens aan te sluiten op glasvezel.

