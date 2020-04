Veel radiozenders staan vandaag, Koningsdag, in het teken van het Nederlandse product onder het thema ‘Samen Oranje’. Aan de actie doen landelijke, regionale en lokale radiozenders mee. En zowel commerciĆ«le als publieke radiozenders hebben zich bij de actie aangesloten.

Steuntje in de rug

Samen bieden de radiostations artiesten en musici van eigen bodem een steuntje in de rug, nu door de coronacrisis hun optredens komen te vervallen. De themadag wil ook een symbool van eenheid zijn: saamhorigheid houdt Nederland bij elkaar in deze tijd.

‘Samen Oranje’

De themadag is een symbool van eenheid: saamhorigheid houdt Nederland bij elkaar in deze tijd. Tal van radiozenders doen mee aan de actie, commercieel en publiek, landelijk, regionaal (RPO) en lokaal (NLPO). De deelnemers kunnen op geheel eigen wijze invulling geven aan deze dag. De stations staan in elk geval van 07.00 tot 19.00 uur in het teken van Nederlands product.

Een overzicht van de programmering tijdens Koningsdag per radiozender vind je hier: