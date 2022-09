Er zijn de afgelopen periode diverse wijzigingen doorgevoerd in het aanbod van digitale radiozenders via de ether (DAB+).

Lokale vergunningen

In Nederland wordt er niet alleen door landelijke- en regionale radiozenders uitgezonden via DAB+. Ook zijn er een groot aantal lokale radiozenders actief via de digitale ether. Door de overheid zijn iets meer dan 20 vergunningen voor lokale uitzendingen via DAB+ afgegeven. Het aanbod aanbod op deze lokale netwerken bestaat niet alleen uit lokale publieke radiozenders maar ook commerciële radiozenders. Zo zijn onder andere SUN FM, Hofstad Radio, NRG, Girlpower, Radio 121 en Arrow Bluesbox via diverse lokale netwerken te beluisteren.

Aanbod

Het aanbod op deze lokale netwerken is de afgelopen periode in diverse regio’s aangepast. Zo zijn in de regio Purmerend, Edam/Volendam (kanaal 11A) de uitzendingen van VIB Radio en Radio 121 stopgezet. VIB Radio is nog wel te horen via DAB+ in de Achterhoek (kanaal 6B). Radio 121 zendt ook nog uit via diverse andere lokale netwerken. Aan dit pakket is ZH Radio toegevoegd.

XXL Radio en JINX Radio gestopt via DAB+

In de regio Delft/Vlaardingen is XXL Radio gestopt met haar uitzendingen via de digitale ether. De radiozender is nog wel te beluisteren via Internet. Ook JINX Radio, dat te horen was via diverse lokale netwerken in Midden Nederland is gestopt met haar uitzendingen via DAB+. JINX Radio is in de regio Utrecht nog wel te beluisteren via de middengolf (1179 kHz) en wereldwijd via Internet. Eind juli is Aldiana Radio al gestopt met haar uitzendingen via DAB+ in Noord-Holland.

Nieuwe radiozenders

In de regio rond Alkmaar is sinds kort de radiozender Feelgood 60’s/70’s Hits toegevoegd aan het lokale DAB+-netwerk op kanaal 7B. In de regio Eindhoven is sinds kort de radiozender JustMusicWaanzin toegevoegd op kanaal 7B.